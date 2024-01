Mercosul e Cingapura assinam acordo de livre comércio, o primeiro com país asiático

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou no período da tarde desta quinta-feira, 7, que foi assinado nesta data, durante a Cúpula do Mercosul, o Acordo de Livre Comércio entre o bloco do Cone Sul e Cingapura. Trata-se do primeiro instrumento dessa natureza firmado com parceiro da região da Ásia-Pacífico. A negociação foi concluída durante a presidência temporária do Brasil no bloco.

A assinatura marca a retomada da agenda de negociações comerciais extrarregionais do Mercosul, 12 anos depois da assinatura mais recente de um acordo de livre comércio pelo bloco.

"O Acordo Mercosul-Cingapura abre oportunidades comerciais e de investimentos, ao mesmo tempo em que salvaguarda o espaço para a formulação de políticas de interesse público", disse o MRE em nota. "Entre outros temas, o acordo possui compromissos em matéria de comércio de bens e serviços, investimentos, micro e pequenas empresas, compras governamentais, propriedade intelectual e medidas sanitárias e fitossanitárias."