Mercadante: Fundo para financiar integração regional terá US$ 10 bilhões no total

A ministra do Planejamento e Orçamento (MPO), Simone Tebet, e o presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, apresentaram nesta quinta-feira, 7, o PAC Integração - projeto de integração regional da América do Sul, que terá cinco rotas e financiamento de US$ 10 bilhões. Do total, US$ 3 bilhões virão do BNDES; US$ 3 bilhões, do CAF; US$ 3,4 bilhões, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e US$ 600 milhões do Fonplata, informou Mercadante.

O projeto e o pacote de financiamento foram anunciados durante a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e de Estados Associados, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Lula e outras autoridades regionais.

O presidente do BID, Ilan Goldfajn, destacou que os países estão empenhados em fortalecer o processo de integração regional. "Vamos ajudar com financiamento e também com estruturação de projetos. Agora há estratégia coordenada", disse, frisando que a instituição vai participar com cerca de R$ 17 bilhões para os projetos nas cinco rotas de integração.