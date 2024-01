Locadoras de carros responderam por 27% do mercado interno neste ano, diz Anfavea

As locadoras ajudaram a sustentar, mais uma vez, as vendas das montadoras, representando 27% do total de carros vendidos neste ano, conforme dado levado para a apresentação de resultados da Anfavea, entidade que representa o setor.

O porcentual segue bem acima do nível de antes da pandemia (20% em 2019), ainda que não tenha conseguido repetir os 30% do ano passado, quando o resultado foi turbinado por compras que estavam represadas pela falta de automóveis decorrente da crise de abastecimento de componentes eletrônicos.

Segundo Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, as maiores entregas a locadoras refletem, em parte, uma mudança de comportamento dos consumidores, que preferiram entrar em planos de assinatura, em vez de ter a propriedade do veículo.