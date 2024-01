Itaú reúne Madonna e Fernanda Montenegro em campanha de lançamento da nova marca

A campanha da nova marca do Itaú Unibanco, lançada na quarta-feira, 6, reunirá uma série de artistas, sendo o principal nome o da cantora norte-americana Madonna, artista feminina de maior sucesso da história. Segundo o banco, foram reunidos nomes que inspiram o público sobre a importância do tempo, do legado e da longevidade.

Além de Madonna, estarão nas campanhas Jorge Ben Jor, Ronaldo Nazário, Fernanda Montenegro, Ingrid Silva e a jogadora de futebol Marta.

A campanha e a troca de marca são o pontapé inicial da comemoração dos 100 anos do conglomerado, em 2024.