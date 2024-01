Índice de Commodities do Banco Central cai 5,09% em novembro ante outubro

Após cair por todo o primeiro semestre do ano e subir nos quatro meses seguintes, o Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) voltou a baixar fortemente em novembro, informou o órgão nesta quinta-feira, 7. Segundo o BC, a retração foi de 5,09% no mês passado. O indicador passou de 376,14 pontos em outubro para 356,99 pontos em novembro.

Com isso, o indicador acumula redução de 8,64% nos onze primeiros meses de 2023. Em 12 meses, a queda do IC-Br é de 10,64%. O indicador fechou o ano de 2022 com recuo de 1,56%, após um salto de 50,72% em 2021.

Para efeito de comparação, o BC também divulga em seu documento o indicador internacional de commodities, o CRB, que caiu 5,43% em novembro e tem recuo de 11,55% em 12 meses.