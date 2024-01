Ibovespa tem alta moderada com commodities e de olho em juros nos EUA

O Índice Bovespa conserva alta moderada na manhã desta quinta-feira, interrompendo a realização de lucros dos últimos dias. Os ganhos são garantidos principalmente pelo avanço dos preços das commodities, como o minério de ferro, que fechou em alta acima de 3% em Dalian, na China.

O petróleo sobe mais de 1% nos futuros de Londres e Nova York. Com isso, as ações da Petrobras, Vale e siderúrgicas estão entre as principais altas do índice, ao lado de ações de consumo e do setor financeiro.

Para Dennis Esteves, sócio e especialista da Blue3 Investimentos, o mercado brasileiro trabalha à espera das sinalizações para a política monetária americana e a questão fiscal doméstica.