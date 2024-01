Estudo de usina de hidrogênio no Ceará é apresentado; veja detalhes

PROJETO do hub de hidrogênio verde no Pecém tem atraído atenção de investidores ao Ceará Crédito: FCO FONTENELE

O estudo de impacto ambiental da usina de hidrogênio verde H2V Pecém da Casa dos Ventos foi apresentado na quarta-feira, 6 de dezembro, na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A planta será instalada na Zona de Processamento e Exportação II, localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no município de Caucaia, a cerca de 70 km de Fortaleza. O investimento previsto na primeira fase é de US$ 900 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O empreendimento produzirá hidrogênio por meio de eletrólise da água. A meta é que com o método seja evitada a emissão de até 430 mil toneladas de CO2 por mês.

A área prevista para a instalação do projeto é de 60,33 hectares. Além disso, a empresa prevê uso de 100% de água de reúso durante seu processo produtivo ou proveniente da dessalinização. Para atuar no Hub de Hidrogênio Verde no Pecém, a Casa dos Ventos assinou, em dezembro de 2022, um pré-contrato em parceria com a Comerc Eficiência, para a instalação da unidade fabril de hidrogênio e amônia verdes. A previsão para o início da primeira fase da operação é para 2026, deste empreendimento que começou a ser pensado ainda em 2021. Conforme o plano, a ideia é que a planta tenha capacidade de até 2,4 gigawats (GW) de eletrólise para produção de 960 toneladas de hidrogênio por dia ou chegar a 378.140 por ano, além de 2,2 milhões de toneladas de amônia verde por ano. O projeto é dividido em quatro fases e realização máxima estimada para 2032. Na primeira etapa, a capacidade será 100 mil toneladas por ano de amônia verde, o que demandará 140 MWm de geração renovável (solar e eólica). Além disso, para este empreendimento, a Casa dos Ventos e a Comerc Eficiência firmaram uma parceria em fevereiro deste ano com a TransHydrogen Alliance (THA), cujo objetivo é garantir uma cadeia de suprimentos para a transição energética dos países europeus.

O propósito do acordo é viabilizar a exportação de amônia verde produzida no Cipp. O acordo entre as partes estima que a produção da primeira fase seria exportada para a Europa por meio do Porto de Roterdã, na Holanda.

Para a análise do projeto em audiência pública na quarta-feira, a Sema foi representada pelo assessor técnico de meio ambiente Lucas Peixoto. A mesa diretora da audiência foi presidida pela diretora de controle e proteção ambiental da Semace, Lívia Mendes.