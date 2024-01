Correção: PIB real Japão cai 0,7% no 3º trimestre

A taxa anualizada do PIB caiu 2,9% no terceiro trimestre, e não subiu, como constava na nota publicada anteriormente. Segue versão corrigida.

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão caiu 0,7% no terceiro trimestre de 2023 ante o anterior, segundo dado revisado divulgado há pouco pelo escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo do que indicava o dado preliminar e do que os analistas da FactSet esperavam, que era queda 0,5% na comparação trimestral. A leitura representa uma desaceleração em relação ao crescimento de 1,2% visto no segundo trimestre do ano.

Já na leitura anualizada, a economia recuou 2,9% no terceiro trimestre, quando a leitura preliminar e o consenso dos especialistas era de -2,1%. A taxa anualizada do PIB desacelerou do nível de 4,8%, registrado no segundo trimestre.