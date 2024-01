Conselho do Mercosul suspende até 2025 regra que limitava alterações da Letec a 20%/semestre

A pedido do governo brasileiro, o Conselho do Mercado Comum (CMC) do Mercosul aprovou nesta quinta-feira, 7, a suspensão da regra que limita as alterações na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec) a 20% de seus itens por semestre. A flexibilização vai valer até dezembro de 2025, de acordo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

"A aprovação foi consumada na Decisão CMC 12/23, durante reunião realizada na quarta-feira (6/12) com a presença do vice-presidente brasileiro e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, além de ministros de comércio e de relações exteriores do bloco. A assinatura aconteceu nesta quinta (7/12)", informou a pasta em nota.

O secretário-executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa, afirmou que a flexibilidade para remanejar a Letec nesse momento "tem grande importância", citando "o contexto de redução das medidas excepcionais relacionadas à pandemia de covid-19".