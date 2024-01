Clima Econômico (ICE) da América Latina cresce no 4º trimestre, afirma FGV

O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina cresceu 2,4 pontos na passagem do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2023, passando de 99,6 pontos para o patamar de 102,0 pontos, na zona favorável (acima de 100 pontos), apontou o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). O indicador alcançou o maior patamar desde o primeiro trimestre de 2018, quando registrou 102,6 pontos.

O avanço no Clima Econômico no quarto trimestre ante o terceiro trimestre foi impulsionado pelo desempenho positivo do México, enquanto o Brasil contribuiu negativamente.

"O resultado é explicado pela contribuição do México, a segunda maior economia da região, que registrou avanços em todos os seus indicadores. O Brasil, a maior economia da região, registrou recuo em todos os indicadores do clima econômico, levando à queda do ICE da América do Sul, que exclui o México. No entanto, na comparação entre o quarto trimestre de 2023 e o de 2022, todos os indicadores do Brasil melhoraram. Na análise dos principais problemas que dificultam o crescimento econômico do país, há diferenças notáveis. Entre os 10 países analisados, cinco apontam falta de confiança na política do governo como principal problema. Para o Brasil, a grande questão é a infraestrutura inadequada", explicou a FGV, em nota.