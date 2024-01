C6 Bank vai dobrar taxa para clientes que "usam pouco" o banco; entenda

Desde março de 2023, a instituição financeira mudou a política de cobrança de tarifas e, de acordo com a própria, atinge apenas "parte dos titulares de conta de pagamento"

O C6 Bank vai aumentar, a partir de 1º de janeiro, a taxa de manutenção de clientes com pouquíssimo relacionamento com o banco. Com isso, o valor passará de R$ 4 para R$ 8.

A ideia é cobrar os usuários que não movimentam sua conta. Portanto, aqueles que se encaixaram nestas condições terão isenção dessa tarifa: