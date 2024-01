Bolsas de NY fecham em alta, com techs apoiadas por IA na véspera do payroll nos EUA

Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta nesta sessão, com Nasdaq avançando mais de 1% com ajuda da Alphabet após notícias relacionadas a inteligência artificial (IA). Investidores operaram em compasso de espera pela divulgação do relatório de emprego dos EUA, o payroll, amanhã.

O índice Dow Jones subiu 0,17%, aos 36.117,38 pontos, o S&P 500 avançou 0,80%, aos 4.585,59 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 1,37%, aos 14.339,99 pontos.

Segundo André Galhardo, do Remessa Online, as bolsas conseguiram driblar a expectativa de abertura em queda, diante do protagonismo de empresas de tecnologia. A Alphabet subiu 5,31%, após a empresa afirmar que desenvolveu o software Gemini, que seria superior à tecnologia da OpenAI.