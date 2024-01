Anfavea prevê crescimento de 4,7% da produção de veículos em 2024

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, anunciou nesta quinta-feira, 7, projeções ao desempenho do setor em 2024 que apontam a um crescimento de 4,7% da produção. Se confirmado o prognóstico, a indústria produzirá 2,47 milhões de veículos no ano que vem, voltando a crescer após a queda deste ano, porém mantendo-se em nível ainda distante do patamar superior a 2,9 milhões de unidades de antes da pandemia e da crise, já superada, de abastecimento de componentes eletrônicos.

Apesar da tendência de desaceleração econômica, as previsões da Anfavea têm como premissa a queda das taxas de juros de mercado, em conjunto com a perspectiva de melhora da confiança do consumidor.

Durante o anúncio dos números, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, disse que a expectativa para a produção é de uma "pequena melhora" em relação a 2023 e se deve, principalmente, ao crescimento do mercado interno.

Pelos prognósticos da Anfavea, as vendas de veículos no Brasil, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, devem subir 7% no ano que vem, chegando a 2,45 milhões de unidades. Só as vendas de carros eletrificados - híbridos ou puramente elétricos - devem chegar a 142 mil unidades, por volta de 6% do total, com crescimento de 61% frente ao volume de 2022: 88,8 mil.