3ª previsão da Conab para safra 2023/24 indica queda de 2,4%, para 312,30 milhões de t

A produção de grãos no Brasil na safra 2023/24, em fase de plantio, deve atingir 312,30 milhões de toneladas, volume 2,4% inferior ao obtido na temporada passada 2022/23 (319,97 milhões de t), mostra o 3º Levantamento de intenção de plantio, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 7. Em comparação com a pesquisa do mês anterior, de 316,71 milhões de t, a queda é de 1,4% (4,41 milhões de t).

Segundo a Conab, a queda na estimativa de produção neste ciclo é explicada pela baixa ocorrência de chuvas e as altas temperaturas registradas nos Estados do Centro-Oeste, enquanto no Sul do País, principalmente no Rio Grande do Sul, pelo excesso das precipitações. Essas condições climáticas adversas afetaram o desenvolvimento de importantes culturas, como soja e trigo.

O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sílvio Porto, disse em comunicado: "Estamos atentos e redobraremos o monitoramento das áreas produtoras. O comportamento do clima este ano é o fator mais determinante para as culturas que estão em plantio e em desenvolvimento, em virtude do El Niño. Além disso, os atrasos no plantio da soja abre incertezas para o milho 2ª safra".