Vendas no varejo na zona do euro avançam 0,1% em outubro ante setembro

As vendas no varejo da zona do euro cresceram 0,1% em outubro, na comparação com setembro, informou nesta quarta-feira, 6, o instituto oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. Analistas ouvidos pela FactSet previam avanço de 0,2%.

Na comparação anual, houve queda de 1,2% nas vendas no varejo da região em outubro. O resultado, neste caso, veio em linha com a expectativa dos analistas.