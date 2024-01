Uruguai pressiona Mercosul por acordo com a China e expressa preocupação sobre União Europeia

O ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Omar Paganini, sugeriu que o Mercosul deve avançar no diálogo com a China ou abrir caminho para um acordo bilateral que também poderá "servir" ao conjunto dos sul-americanos. O chanceler aproveita a Cúpula do Rio de Janeiro para reforçar a cobrança por maior abertura que marcou o encontro de Puerto Iguazú, Argentina, no meio do ano, quando Montevidéu ficou fora da declaração final.

"Como já afirmamos várias vezes, é essencial que o Uruguai aceite o acesso preferencial às economias mais dinâmicas do mundo", destacou o chanceler ao afirmar que o Mercosul perdeu espaço com o avanço dos acordos bilaterais pelo mundo. "Dissemos, e o nosso presidente (Luis Lacalle Pou) reiterou, que queremos todo o Mercosul com a China, mas se o Uruguai puder avançar primeiro, acreditamos que também serve ao conjunto", acrescentou.

Para obter esse progresso, o uruguaio sugeriu que o mecanismo de diálogo entre Mercosul e China seja reativado. "Passaram cinco anos desde a última reunião. Cinco anos em que o mundo se tornou mais complexo e mais desafiador. E todos sabem que a China é um ator com protagonismo nesse cenário", concluiu o Paganini.