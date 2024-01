Setor público tem superávit primário de R$ 14,798 bi em outubro, mostra BC

O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

No mês, o resultado fiscal foi composto por um superávit de R$ 19,456 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS).

O dado consolidado de outubro veio pior que a mediana superavitária de R$ 17,20 bilhões apurada pela pesquisa do Projeções Broadcast. O intervalo das projeções de analistas do mercado financeiro ia de superávit de R$ 4,50 bilhões a superávit de R$ 21,60 bilhões.

Acumulado do ano

As contas do setor público acumularam um déficit primário de R$ 82,281 bilhões no ano até outubro, o equivalente a 0,93% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. Até setembro, o déficit acumulado era de R$ 97,080 bilhões.

O déficit fiscal no ano até outubro ocorreu na esteira do saldo negativo de R$ 98,036 bilhões do Governo Central (1,11% do PIB).