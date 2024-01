Para FMI, economia global atravessará este ano e próximo de forma melhor que a esperada

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta quarta-feira, 6, que a economia global deve atravessar este ano e o próximo de maneira mais resiliente que a esperada, mesmo com uma sequência de eventos geopolíticos que ampliaram as incertezas.

Em evento do think tank Council on Foreign Relations, Georgieva disse que não há um "choque econômico dramático". Ainda assim, a dirigente citou alguns fatores que a preocupam.

Entre eles, Georgieva destacou a fragmentação da economia mundial, isto é, a formação de blocos concorrentes de comércio.