Ouro fecha em alta, com queda de juros dos Treasuries e expectativa de corte de Fed

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em alta nesta sessão, favorecido pela desaceleração dos rendimentos dos Treasuries e com investidores aumentando as expectativas por cortes de juros do Federal Reserve (Fed) no ano que vem.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em alta de 0,57%, a US$ 2.047,90 por onça-troy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na visão de Russ Mold, diretor de investimentos da AJ Bell, o fato de o ouro estar subindo mesmo diante da desaceleração da inflação pode surpreender, mas a probabilidade é que o metal precioso na verdade esteja reagindo às perspectivas de queda das nos juros dos Estados Unidos em 2024, considerando que os mercados estão agora precificando quatro ou até cinco reduções de 0,25 pontos porcentual no próximo ano.