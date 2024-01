Moody's altera perspectiva de estável para negativa de 8 bancos da China

Agricultural Development Bank of China

A Moody's informa em breve comunicado nesta quarta-feira, 6, que alterou a perspectiva, de estável para negativa, de oito bancos da China. A mudança ocorre um dia após a agência ter afirmado o rating do país em A1, mas mudado a perspectiva, também de estável para negativa.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd

Bank of China Limited

Agricultural Bank of China Limited

The Export-Import Bank of China

Postal Savings Bank of China Co., Ltd.