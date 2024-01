Mais de 40 entidades contrariam MP da subvenção e dizem que proposta aumenta alíquota em 5%

Mais de 40 entidades do setor produtivo manifestaram nesta quarta-feira, 6, contrariedade à medida provisória que trata sobre a subvenção do ICMS. Em nota, as empresas afirmam que a proposta em discussão aumenta a alíquota corporativa em 5% e afetará diretamente a geração de empregos. "Precisamos ter maior clareza sobre essa abrupta mudança de regra tributária, bem como faz-se necessário um período de transição", afirmam.

As entidades avaliam que a reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional, já prevê o término dos incentivos e dizem que a necessidade de arrecadação não pode prejudicar um debate estrutural. A MP da subvenção é a principal aposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação em 2024 e garantir o déficit zero nas contas públicas no ano que vem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As empresas precisam de previsibilidade, estabilidade e credibilidade para continuarem investindo no País. Onerar incentivos fiscais é gerar um aumento de carga significativa para as empresas. Os estados mais distantes do mercado consumidor serão duramente prejudicados, uma vez que investimentos de longo prazo foram realizados com a devida segurança jurídica que está sendo ameaçada por essa medida", afirmam as entidades.