Ibovespa se inclina à correção do petróleo e cai 1,01%, aos 125,6 mil pontos

Ao longo da tarde, a virada observada na maior parte do setor metálico (Vale ON -0,66%, Gerdau PN -0,04%, CSN ON -0,29%), a despeito do avanço de 2,76% no preço do minério de ferro no mercado futuro de Dalian (China), colocou pressão extra sobre o Ibovespa, em dia já bem negativo para as duas ações de Petrobras, com a queda em torno de 4% para os preços do petróleo, que lançou a referência americana, o WTI, abaixo de US$ 70 por barril pela primeira vez desde junho.

Assim, o índice encerrou em baixa de 1,01%, a 125.622,65 pontos, bem mais perto da mínima (125.614,35), do fim da tarde, do que da máxima (127.537,55) do dia, em que saiu de abertura aos 126.906,70. O giro ficou em R$ 22,8 bilhões nesta quarta-feira. Na semana, o Ibovespa cai 2,00% e, nas quatro primeiras sessões de dezembro, recua 1,34%. No ano, sobe 14,48%, alavancado por alta de 12,54% em novembro.

Em perda de sustentação desde o começo da etapa vespertina, o Ibovespa encerrou esta quarta-feira no menor nível desde o último dia 24, e operou abaixo dos 126 mil pontos em boa parte da tarde, refletindo hoje em especial a queda de Petrobras (ON -2,38%; PN -3,60%, mínima do dia no fechamento), alinhada à acentuação da correção dos preços do petróleo após a divulgação semanal dos estoques dos Estados Unidos.

A correção vista nos preços da commodity foi ampliada após o Departamento de Energia (DOE) dos Estados Unidos divulgar avanço acima do esperado para os estoques de gasolina e destilados do país, apesar de recuo nos de barris de petróleo.

Para piorar, o sinal único dos grandes bancos foi negativo, com BB (ON -2,14%) ainda à frente da correção e Santander (Unit -1,54%) no piso do dia no encerramento. Na ponta perdedora do Ibovespa nesta quarta-feira, destaque para São Martinho (-4,44%), BRF (-4,34%), PetroRecôncavo (-4,33%) e Prio (-3,99%), logo à frente da preferencial de Petrobras (-3,60%). No lado oposto, Hypera (+6,03%), Pão de Açúcar (+3,92%), Raízen (+2,89%) e CVC (+2,79%).

O diretor presidente do GPA, Marcelo Pimentel, afirmou hoje que os rumores sobre a empresa virar uma corporation - que afetaram o preço das ações especialmente ontem - não passam de especulação. "Houve movimento de choque e isso fez impacto na ação, mas não há nenhuma relação com uma movimentação específica", disse Pimentel, em evento com investidores, em São Paulo. Ontem, as ações chegaram a subir 14%, em meio a fortes rumores de que a empresa teria recebido proposta para virar uma corporação sem controle definido, como parte da estratégia de saída do controlador, o Casino, da América Latina.

Por sua vez, o diretor financeiro do GPA, Rafael Russowsky, disse hoje que o movimento de ontem do mercado, que provocou alta no preço das ações da empresa, foi uma cobertura de 'short', de aluguel de ações, que nada tem a ver com supostas propostas na mesa para a companhia virar uma corporation, reforçando as palavras do presidente do GPA, ditas mais cedo.

Para a Ativa Investimentos, as ações do GPA e do Carrefour (+2,33% no fechamento) foram impulsionadas pelos novos guidances. A primeira empresa manteve a projeção de entregar margem Ebitda entre 8% e 9% em 2024, enquanto a segunda anunciou, ontem, novas projeções de vendas, animando o mercado, apesar de o Citi considerar as projeções "conservadoras" e um risco negativo às suas estimativas.

No quadro mais amplo, para além do ajuste no petróleo e do noticiário corporativo, o Ibovespa não conseguiu acompanhar fatores favoráveis a uma progressão da exposição a ações, com o dólar e os juros futuros em baixa na sessão, em dia de alívio na curva de juros doméstica em linha com o que se viu também nos Treasuries, ante sinais de que a política monetária dos Estados Unidos tende mesmo a se afrouxar nos próximos meses.