Ibovespa opera perto da estabilidade, na contramão de outros ativos

Nesta quarta-feira, o relatório de empregos ADP reforçou o que já havia indicado ontem, com dados mais fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Com isso, aumenta a expectativa pelo "payroll", que será conhecido na sexta-feira.

Segundo Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas, o mercado de ações se mostra cauteloso diante do cenário internacional e, depois da forte alta de dezembro, agora adota um tom mais comedido.

"Além do payroll, são esperados eventos importantes na próxima semana, com dados de inflação e decisões de política monetária, que também incentivam a cautela do investidor", disse o economista.

Às 11h12, o Ibovespa marcava 126.966,81 pontos, em alta de 0,05%. Na mínima do dia, registrada instantes antes, o indicador chegou a marcar 126.835,32 pontos (-0,05%).

A perda de fôlego ocorreu com a desaceleração dos ganhos de Vale e siderúrgicas e com a piora das ações do setor financeiro, símbolos de liquidez da bolsa brasileira.