Iata prevê queda de 17% na receita de transporte de cargas em 2024

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês) projeta um recuo de 17% na receita de transporte de cargas em 2024. A previsão é de US$ 111,4 bilhões para o ano que vem ante US$ 134,7 bilhões em 2023.

O recuo é ainda maior quando comparado com anos anteriores, com destaque para 2021, considerado o pico para o segmento. Impulsionado pela pandemia, o setor de transporte aéreo de carga chegou a registrar receita de US$ 210 bilhões em 2021.

A Iata considera que em 2024, os rendimentos continuarão ser impactados negativamente pelo crescimento da capacidade de barriga, relacionado ao forte crescimento na demanda por passageiros. Com mais espaço para as cargas, cresce a oferta e, consequentemente, reduz os preços.