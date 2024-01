Fazenda diz que está focada no Desenrola pessoa física e não debate agora expansão a empresas

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, disse nesta quarta-feira, 6, que sua equipe está focada no programa Desenrola, para renegociação de dívidas, voltado para pessoas físicas, e não debate, neste momento, expansões para outros setores, como o de empresas.

O sucesso do programa para renegociação de débitos das famílias tem motivado outros setores a pleitearem ações similares.

Na última semana, o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, disse que o governo pretendia lançar a versão do Desenrola para empresas endividadas no começo do ano que vem.