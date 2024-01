Encomendas à indústria da Alemanha caem 3,7% em outubro ante setembro

As encomendas à indústria da Alemanha registraram recuo de 3,7% em outubro na comparação com setembro, após ajustes sazonais, informou nesta quarta-feira, 6, o instituto oficial de estatísticas do país, Destatis. Analistas ouvidos pela FactSet previam queda de 0,3%.

Na comparação anual, houve em outubro um recuo de 7,3%, após ajustes. A expectativa dos analistas, neste caso, era de baixa de 4,1%.

O Destatis ainda informou que houve revisão da leitura de setembro, de um ganho de 0,2% ante o mês anterior antes calculado a um avanço de 0,7%.