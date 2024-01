Em meio a impasse, comissão mista da subvenção adia apresentação de relatório

O presidente da comissão mista da subvenção do ICMS, senador Rogério Carvalho (PT-SE), confirmou nesta quarta-feira, 6, o adiamento da sessão na qual seria apresentado o relatório elaborado pelo deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG). O encontro foi remarcado para amanhã, às 11 horas. A expectativa do governo é de que o texto seja votado na comissão e nos plenários da Câmara e Senado na semana que vem.

Nos bastidores, líderes partidários relatam que há anuência para votação do relatório, mas ainda faltam ajustes políticos. A ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no Brasil, também dificulta o diálogo e a conclusão dos acordos com o governo envolvendo a liberação de emendas, por exemplo. Como mostrou a reportagem, a insatisfação de deputados e senadores com o ritmo de execução dos recursos parlamentares vem sendo citada como uma das causas para travar a tramitação da MP da subvenção.

Às vésperas do início da sessão da comissão prevista para hoje, frentes parlamentares, incluindo a Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), se mobilizaram contra a possibilidade de cobrança retroativa sobre o estoque de benefícios que já foram abatidos pelas empresas. O presidente da Frente, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), disse que, se o trecho for retirado, poderá haver apoio amplo à proposta.