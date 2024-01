Dólar à vista cai 0,47% com Treasuries após dado de emprego nos EUA

O dólar à vista emendou nesta quarta-feira, 6, o segundo pregão seguido de queda no mercado doméstico de câmbio, mas ainda se manteve acima da linha de R$ 4,90. Dados abaixo do esperado do mercado de trabalho dos EUA levaram à perda de fôlego da moeda americana em relação a divisas emergentes e ao recuo das taxas dos Treasuries longos. Investidores sustentam as apostas em redução de juros pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) a partir de março de 2024.

Com sinal negativo desde a abertura, o dólar à vista chegou a romper o piso de R$ 4,90 no fim da manhã e registrou mínima a R$ 4,8891 (-0,74%). Ao longo da tarde, com ajustes intraday e piora do Ibovespa, que renovou mínimas abaixo da linha de 126 mil pontos, a moeda reduziu o ritmo de baixa e passou a orbitar os R$ 4,90. No fim do dia, o dólar à vista era cotado a R$ 4,9024, recuo de 0,47%. Na semana, a divisa ainda apresenta valorização de 0,44%, graças à alta de 1,39% na segunda-feira.

No exterior, o índice DXY - termômetro do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - trabalhou ao longo do dia ao redor da estabilidade, mas apresentava leve avanço no fim da tarde, próximo dos 104,200 pontos. A moeda americana recuava na comparação com divisas emergentes e de exportadores de produtos básicos. Entre as commodities, o minério de ferro subiu mais de 2%, ao passo que a cotações do petróleo desabaram. O contrato do tipo Brent para fevereiro fechou em queda de 3,75%, a US$ 74,30 o barril.