Diretora-gerente do FMI projeta que crescimento da economia da China ficará abaixo dos 4%

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, projetou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China deve ficar abaixo da marca de 4% em algum momento nos próximos anos, com consequências para a economia global. Georgieva participou de evento no think tank Council on Foreign Relations, em Washington D.C., nos EUA.

De qualquer forma, Georgieva considera que o governo chinês dispõe dos instrumentos necessários para assegurar a retomada da atividade chinesa a uma trajetória mais robusta.