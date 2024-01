Déficit nominal do setor público soma R$ 47,148 bi em outubro, diz BC

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 47,48 bilhões em outubro, segundo o Banco Central. Em setembro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 99,785 bilhões e, em outubro de 2022, o saldo foi negativo em R$ 99,785 bilhões.

Em 12 meses até outubro, as contas consolidadas do País tiveram déficit nominal de R$ 834,292 bilhões - 7,88% do Produto Interno Bruto (PIB). No ano, o resultado deficitário é de R$ 693,600 bilhões.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.