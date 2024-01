Criptomoedas: bitcoin avança, mas ethereum cai, ainda com otimismo por ETF à vista nos EUA

O bitcoin e o ethereum apresentavam variações limitadas nesta tarde, sem direção única, seguindo sucessivas altas de ambas criptomoedas nos últimos dias, mas analistas ainda destacam o otimismo sobre corte de juros do Federal Reserve (Fed) e aprovação do fundo negociado em bolsa (ETF) à vista como drivers que devem seguir impulsionando a moeda digital no curto prazo.

Na visão da Oanda, a recuperação dos últimos dias do bitcoin foi "extraordinária" mesmo para os padrões da criptomoeda, indicando como investidores estão "animados" com a perspectiva da aprovação do ETF.

Hoje, o CEO do banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse ser opor às criptomoedas e ao bitcoin e acusou que a única funcionalidade verdadeira para o ativo é pelos criminosos, como em lavagens de dinheiro e evasão fiscal.