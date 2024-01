Ceará tem o 5º menor rendimento-hora do País, aponta IBGE

Além do Ceará, figuram entre os piores do ranking, a Bahia (R$ 10,4), Maranhão (R$ 10,8), Pernambuco (R$ 11) e Alagoas (R$ 11).

Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais divulgada nesta quarta-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mostra ainda que as cinco piores remunerações do País estão concentradas no Nordeste.

O cearense recebeu, em 2022, em média, R$ 11,50 pela renda de trabalho principal . Foi o quinto menor rendimento-hora do Brasil. São R$ 4,40 a menos que a média brasileira (R$ 15,90) e bem distante daquela paga no Distrito Federal, R$ 26,40, a maior do País.

Saiba quais são os estados que pagam a pior remuneração-hora:

Bahia - R$ 10,4

Maranhão - R$ 10,8

Pernambuco - R$ 11

Alagoas - R$ 11

Ceará - R$ 11,5

Pará - R$ 11,8

Piauí - R$ 12,5

Paraíba - R$ 12,5

Amazonas - R$ 12,7

Sergipe - R$ 12,9

Minas Gerais - R$ 13,9

Acre - R$ 14,3

Amapá - R$ 14,6

Tocantins - R$ 14,6

Rio Grande do Norte - R$ 14,8

Goiás - R$ 15,1

Rondônia - R$ 15,4

Roraima - R$ 15,5

Espírito Santo - R$ 15,5

Paraná - R$ 16,9

Mato Grosso - R$ 17,2

Rio Grande do Sul - R$ 17,3

Santa Catarina - R$ 17,6

Mato Grosso do Sul - R$ 18,3

São Paulo - R$ 18,9

Rio de Janeiro - R$ 19,4

Distrito Federal - R$ 26,4

Empregada doméstica sem carteira recebe em média R$ 595 no CE



De acordo com o IBGE, no Ceará, o rendimento médio real habitual do trabalho principal foi estimado em R$ 1.738 por mês. Se contabilizada todas as fontes de renda, o número sobe mais um pouco e passa para uma média de R$ 2.074.

Por outro lado, se o trabalho principal for sem carteira assinada a média cai para apenas R$ 1.192 no Estado.

Uma realidade que torna-se ainda mais cruel se a atividade em questão for a do trabalho doméstico. Neste caso, um trabalhador sem carteira, recebeu, em média, apenas R$ 595 pelo mês trabalhado.

É a quarta menor média do País, atrás apenas do Piauí (R$ 522), da Bahia (R$ 548), do Maranhão (R$ 554) e da Paraíba (R$ 578).

Nível de ocupação melhorou no Ceará

O nível de ocupação passou de 45% em 2021 para 46,9% em 2022. Apesar desta alta, o indicador

continua bem abaixo de 2019 (50,9%) e, também, distante do ponto mais alto da série (51,7%),

atingido em 2013.

Comparando esse resultado de 2022 com o alcançado pelo Brasil (56,0%) e pela Região Nordeste (47,4%), o Estado aponta menor nível de ocupação.