Bolsas da Europa fecham em alta, com alívio de bônus públicos por aposta em corte de juros

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 6, em meio ao alívio nos juros de títulos públicos, após dados econômicos terem na região terem fornecido novos sinais que sugerem um Banco Central Europeu (BCE) em posição para cortar juros no ano que vem.

As encomendas à indústria da Alemanha recuaram 3,7% em outubro ante setembro, conforme revelou hoje agência oficial de estatísticas do país. Na zona do euro, as vendas no varejo tiveram marginal variação positiva de 0,1% no período.

Diante disso, os rendimentos dos bônus europeus renovaram o ímpeto descendente, com o do Bund alemão de 10 anos nos níveis mínimos desde maio. O movimento reflete expectativas de que o BCE relaxe a política monetária em 2024, embora o dirigente Martins Kazaks tenha dito hoje que a discussão é prematura.