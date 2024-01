BC do Canadá mantém taxa básica de juros inalterada, a 5,00%, como esperado

"De qualquer forma, os dados e indicadores do quarto trimestre sugerem que a economia já não está mais com uma demanda excessivamente aquecida", disse o BC em nota.

Segundo a nota do BC, o Conselho segue de olho nos riscos de inflação, e está preparado para voltar a subir os juros. Para cravar o fim do ciclo de aperto, o BoC espera uma redução "adicional e sustentada" da inflação, a fim de ver um equilíbrio maior entre oferta e procura, e a economia parece estar rumando para isto.

A autoridade também afirmou que houve aumento nos preços de residências, enquanto foi registrada contração no Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, com pequena alta no crescimento do consumo e nos gastos do governo.

No setor de empregos, as ofertas de vagas diminuíram e a taxa de desemprego aumentou modestamente.