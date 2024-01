Alckmin sobre Mercosul: integração não se faz apenas com grandes gestos e grandes acordos

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, endossou nesta quarta-feira, 6, o papel de integração do Mercosul em discurso a representantes dos Países do bloco e disse que "integração não se faz apenas com grandes gestos e grandes acordos". Ele é o representante do governo brasileiro no encontro que ocorre até a quinta-feira, 7, no Rio de Janeiro.

O trecho do discurso pode ser associado às dificuldades em avançar com o acordo de livre comércio entre o bloco e a União Europeia, que ficaram mais patentes esta semana.

Antes, havia uma expectativa do governo brasileiro de assinar o acordo ao fim da Cúpula, o que não vai acontecer.