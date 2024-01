Vale prevê produção de minério de ferro entre 310 e 320 milhões de toneladas em 2024

Já para cobre, a estimativa é de 325 kt para 2023, entre 320 e 355 kt para 2024; entre 375 e 410 kt para 2026; e cerca de 900 kt para 2030 em diante.

Componentes all-in

O prêmio no minério de ferro deve ficar em cerca de US$ 3 por tonelada neste ano; entre US$ 3 e US$ 4 por tonelada em 2024; entre US$ 8 e US$ 12 em 2026; e acima de US$ 18 de 2030 em diante.

O custo caixa C1 do minério de ferro, excluindo a compra de terceiros, deve ficar próximo de US$ 22,5 por tonelada em 2023; entre US$ 21,5 e US$ 23,0 por tonelada em 2024; e atingir patamar menor de US$ 20 por tonelada em 2026.

O custo all-in do minério de ferro deve somar cerca de US$ 56 por tonelada; entre US$ 53 e US$ 57 por tonelada em 2024; e atingir cerca de US$ 45 por tonelada em 2026.

Já o custo all-in do níquel deve ficar próximo de US$ 16.200 por tonelada neste ano; ir para a faixa de US$ 14.500 e US$ 16.000 em 2024; e para US$ 11.500 e US$ 13.500 para 2026.