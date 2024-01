PIB renova patamar recorde da série histórica e opera 7,2% acima do nível pré-pandemia

A terceira alta consecutiva trimestral do Produto Interno Bruto (PIB) renovou o patamar recorde da série histórica, de acordo com o IBGE, que divulgou nesta terça-feira, 5, o resultado das Contas Nacionais. A economia brasileira está operando 7,2% acima do nível pré-pandemia, do 4º trimestre de 2019, segundo o IBGE.

Na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2023, o PIB cresceu 0,1%. Houve recuo de 3,3% no PIB agropecuário no terceiro trimestre, na margem, enquanto a indústria avançou 0,6% e os serviços também cresceram 0,6%. Já na comparação com o terceiro trimestre de 2022, o PIB agro cresceu 8,8%, enquanto a indústria subiu 1,0% e os serviços avançaram 1,8%, na mesma base de comparação.

A alta interanual do PIB da agropecuária foi puxada pelas safras de milho, cana-de-açúcar, algodão e café. Também houve, segundo o IBGE, contribuição positiva da pecuária.