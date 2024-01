Para IBGE, PIB do 3º trimestre foi puxado para baixo pela agropecuária

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro mostrou perda de fôlego na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre deste ano, com resultados heterogêneos entre as atividades econômicas investigadas, confirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O PIB teve ligeiro avanço de 0,1% no terceiro trimestre ante o trimestre imediatamente anterior, a terceira taxa positiva consecutiva. A atividade econômica, porém, vinha de altas mais expressivas no segundo trimestre (1,0%) e primeiro trimestre (1,4%).

"Realmente ficou estável", declarou Palis. "A gente vai ver que nesse trimestre a economia teve comportamentos bem distintos por dentro das atividades."