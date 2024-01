Ninguém espera que governo fará 0% de meta, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou que "ninguém" espera que o governo cumprirá a promessa de zerar o resultado primário em 2024, mas ponderou que há pouca influência dessa descrença nas variáveis macroeconômicas.

"Ninguém hoje espera que governo vá fazer 0% de meta, e, mesmo assim, a gente vê que teve pouca influência nas variáveis macroeconômicas, que é o que é importante para o Banco Central no dia a dia. É importante ter uma visibilidade do futuro", afirmou Campos Neto durante almoço promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

O presidente da autoridade monetária havia sido questionado sobre o impacto das decisões da política fiscal sobre a taxa de juros e inflação, e pontuou que no Brasil não há uma relação tão mecânica. "Apesar de não ser mecânico, no limite, um fiscal descontrolado terá inflação", disse.