Expectativa para inflação em 12 meses na zona do euro segue em 4% em outubro

O Banco Central Europeu (BCE) afirma que a mediana das expectativas dos consumidores na zona do euro para a inflação nos próximos 12 meses continuou em 4,0% em outubro. No horizonte dos próximos três anos, a mediana seguiu em 2,5%, como visto em setembro, de acordo com pesquisa de expectativas dos consumidores relativa a outubro publicada nesta terça-feira, 5.

O BCE aponta que as expectativas para o crescimento nominal da renda nos próximos 12 meses e as expectativas para o crescimento nominal dos gastos tiveram queda modesta, no mesmo levantamento.

Já a previsão para o crescimento nos próximos 12 meses "tornou-se marginalmente mais negativa", enquanto a taxa de desemprego esperada nos próximos 12 meses ficou estável.