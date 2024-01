Consumo das famílias e consumo do governo atingem pico da série histórica, aponta IBGE

O consumo alcançou novo pico histórico no País no terceiro trimestre deste ano. Tanto o consumo das famílias quanto o consumo do governo atingiram níveis recordes, segundo os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Consumo das Famílias aumentou 1,1% no terceiro trimestre de 2023 ante o segundo trimestre deste ano, e o consumo do governo cresceu 0,5%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, o avanço no consumo das famílias é impulsionado, principalmente, pelos programas governamentais de transferência de renda e pela manutenção da trajetória de melhora do mercado de trabalho.