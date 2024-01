Com resultados do PIB, carry over para 2023 é de aproximadamente 3,0%, diz Fazenda

Após a divulgação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre pelo IBGE, com alta de 0,1%, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda afirmou que, com o dado, o carry over (carregamento estatístico) para a atividade em 2023 passou a ser de aproximadamente 3%. No último boletim Macrofiscal da SPE, divulgado em novembro, a Fazenda passou a estimar uma alta de 3% do PIB neste ano, ante a projeção de 3,2% estimada em setembro. Como a própria secretaria destacou em nota sobre a divulgação do PIB do terceiro trimestre, a variação da economia neste período ficou "ligeiramente" acima da projeção da SPE, que estimava uma estabilidade (0,0%) na passagem entre os trimestres. Já na comparação interanual, a variação do PIB ficou em linha com a projeção do órgão (de 2%).

"No 3T23, o PIB surpreendeu novamente as expectativas do mercado, registrando crescimento acima do previsto", disse a SPE.

A secretaria, comandada pelo economista Guilherme Mello, destacou que, comparativamente ao esperado na margem, houve uma menor retração do setor agropecuário e a maior expansão de Serviços, beneficiada pela desaceleração menos acentuada do que a inicialmente projetada para Comércio e Atividades Financeiras. "Pela ótica da demanda, as variações verificadas para o Consumo das famílias também surpreenderam para cima", aponta o órgão.