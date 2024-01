Campos Neto diz que 2023 foi ano bom, com Congresso aprovando reformas

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, considerou nesta terça-feira, 5, que 2023 está terminando melhor do que se esperava no início do ano, com surpresas positivas tanto da atividade econômica quanto da inflação. Durante live organizada pelo portal jurídico Jota, Campos Neto classificou 2023 como um ano "bom" ao lembrar dos prognósticos iniciais que traçavam crescimento de no máximo 1% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Diria que, se a gente pensar no que se esperava no começo do ano e o que tem no final, o quadro em geral foi positivo", disse o presidente do BC, citando que havia até mesmo prognósticos iniciais, de alguns economistas, de encolhimento do PIB.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campos Neto disse que a economia não só cresceu mais do que o esperado como mostrou convergência de inflação, ainda que os dois movimentos não sejam tão sincronizados.