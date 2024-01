Campos Neto: Ambiente tem favorecido o Brasil e 2023 foi ano melhor que esperado

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o ambiente global tem favorecido o Brasil e que 2023 está sendo um ano melhor do que o esperado, mas que há desafios para o próximo ano. "Estamos em um ambiente que tem favorecido o Brasil, 2023 foi um ano bem melhor do que o esperado. Lembrando que tínhamos projeção de crescimento de 0,5%. Ouvi várias vezes que crédito ia colapsar, os juros fariam empresas quebrar, desemprego iria explodir. não aconteceu nada disso, ao contrário", afirmou durante almoço na Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

Campos Neto destacou que na política monetária nem sempre o patamar dos juros em si é o mais importante, mas a credibilidade que ele gera, para a tomada de decisões futuras. "Entendemos que o processo de inflação não está ganho, mas se encaminha conforme o esperado", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele ponderou que a expectativa fiscal ainda está desancorada e na monetária, a inflação futura levemente acima da meta. "É importante fazer o dever de casa, apesar uma mensagem de consolidação fiscal, de que trabalhamos juntos, monetário e fiscal", disse.