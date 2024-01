Subir juros além do necessário pode destruir evolução do mercado de trabalho, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC de Portugal, Mário Centeno, afirmou que aumentar juros na zona do euro acima do necessário poderia destruir a evolução do mercado de trabalho dos últimos anos. Em artigo publicado nesta segunda-feira, 4, Centeno defendeu conduzir a política monetária de forma a preservar os "investimentos e aspirações dos trabalhadores".

"A política monetária já está funcionando, apesar do seu tradicional atraso. Precisamos exercer paciência, seguindo os princípios de leitura dos dados, anúncio dos resultados encontrados e reagir somente se necessário", afirmou o dirigente. "Não há espaço para complacência."

Na visão dele, a resiliência do mercado de trabalho, junto a sua flexibilidade, foi um desenvolvimento positivo para a zona do euro e figurou entre os principais fatores que impediram um ambiente de "estagflação", mesmo com a forte desaceleração do crescimento.