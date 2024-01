Safra entra na Justiça com petição contra plano de recuperação judicial da Americanas

O Banco Safra, que não assinou o acordo firmado entre Americanas e banco credores em novembro, partiu novamente ao ataque e questiona a legalidade do plano de recuperação judicial (PRJ) da rede de varejo. Em petição de 44 páginas nesta segunda-feira, 4, na Justiça, obtida pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), pede a anulação do plano e fala que o acordo com credores tem cinco tentativas de fraude.

O PRJ "encobre ilícitos civis, contábeis e criminais", destaca a petição dos advogados do Safra, que tem R$ 2,5 bilhões a receber do grupo varejista. Para os advogados, o objetivo claro da Americanas, ao fazer uma "corrida" e tentar aprovar "à fórceps" o plano no "encerrar das luzes de 2023" se dá por conta da busca de benefícios tributários exclusivos, para a própria rede de varejo e "instituições financeiras coniventes com a fraude". A assembleia de credores está marcada para o dia 19 deste mês.

Na petição, os advogados do Safra questionam "graves ilegalidades" e argumentam que elas podem anular todo o PRJ da Americanas. Neste ponto, mencionam cinco tentativa de fraudes encobertas no acordo firmado entre os credores - Bradesco, Santander, BTG Pactual e Itaú Unibanco.