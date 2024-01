Para BC, operações intercompanhia são principais responsáveis por queda no IDP

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta segunda-feira, 4, que as operações intercompanhias foram as principais responsáveis pela diminuição do Investimento Direto no País (IDP) em outubro. Essas operações abarcam empréstimos de um mesmo grupo entre empresas instaladas no Brasil e no exterior.

O IDP decepcionou novamente no mês passado ao somar US$ 3,306 bilhões. No mesmo mês de 2022, o montante havia sido de US$ 5,826 bilhões. Em setembro, entraram no País US$ 3,752 bilhões em IDP.

O resultado também veio mais uma vez abaixo do piso das estimativas do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 3,90 bilhões a US$ 6,90 bilhões. A mediana apontava ingresso líquido de US$ 4,50 bilhões.