Ouro cai mais de 2%, devolvendo ganhos após renovar máxima, e com alta dos Treasuries

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa de mais de 2% nesta segunda-feira, 4, em uma dia de intensa volatilidade no qual o metal chegou a renovar sua máxima histórica. A commodity ganhou forte impulso com os comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed) na última semana, sugerindo um fim da alta de juros e até cortes nas taxas no próximo ano. No entanto, diante da rápida valorização, investidores se desfizeram de posições, pressionando fortemente o metal, que vinha acumulando ganhos. A sessão teve ainda alta do dólar e dos juros dos Treasuries, movimentos que tendem a fazer com que o ouro fique menos atrativo.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro fechou em baixa de 2,27%, a US$ 2.042,20 por onça-troy.

Na sexta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a política monetária dos EUA estava "em território restritivo", alimentando ainda mais o clima cada vez mais otimista no mercado de ouro e empurrando os preços para novos recordes nas negociações da manhã de segunda-feira. Na máxima do dia, o contrato para fevereiro chegou a operar em US$ 2152,30 a onça-troy.