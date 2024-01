Ministério do Planejamento cria 'sistema de alertas' para detectar problemas no Orçamento

O Ministério do Planejamento e Orçamento criou um "sistema de alertas" para o governo agir antecipadamente quando detectar que o espaço fiscal nas contas públicas corre o risco de ficar comprometido nos próximos anos. A depender do problema encontrado, o governo adotará uma medida de revisão de gastos para evitar que a elevação de despesas de uma política adotada agora se torne insustentável daqui a três ou quatro anos, prejudicando a saúde e o resultado das contas do País. A proposta do Planejamento também prevê a aplicação desse modelo para subsidiar decisões de bloqueios de despesas já a partir do primeiro contingenciamento com o novo arcabouço fiscal - previsto para 22 de março de 2024. A ideia é que o sistema reduza, inclusive, a necessidade desses bloqueios. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O governo quer evitar também os chamados contingenciamentos lineares, aqueles feitos com mesmo porcentual de corte para os ministérios. A ideia é ter um olhar mais qualitativo, baseado em avaliações das políticas públicas.

Atualmente, em relação ao Orçamento de 2023, o governo tem R$ 5 bilhões bloqueados. No próximo ano, a expectativa é de que a equipe econômica tenha de contingenciar entre R$ 23 bilhões e R$ 53 bilhões para conseguir cumprir a meta fiscal - de zerar o déficit das contas públicas - e as regras do arcabouço. "Vamos fazer esse olhar completo para as despesas. Suponha que algumas decisões atuais possam vir a comprometer o espaço das despesas discricionárias (não obrigatórias, como investimentos e custeio) anos à frente; aí acionamos esses alertas, até para saber em qual magnitude teremos de adotar a revisão de gastos para preservar esse espaço fiscal daqui a três anos", antecipou ao Estadão o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos. O anúncio da implantação do sistema ocorre num momento em que a política fiscal do governo está sendo criticada após o lançamento do programa Poupança Jovem, de incentivo à permanência dos estudantes do ensino médio na sala de aula. A avaliação de especialistas em contas públicas é que falta transparência sobre a fonte de financiamento para bancar a nova ação do governo Lula, que abraçou uma promessa de campanha da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Questionado sobre o tema, o secretário afirmou apenas que será feito um primeiro aporte de crédito orçamentário para o programa, ainda em 2023; e que, para os próximos anos, a pasta vai subsidiar remanejamentos de gastos para criar novos espaços fiscais. Orçamento de médio prazo

Segundo Bijos, o sistema de alertas já começa agora, no Orçamento de 2024. Dispositivos foram introduzidos nos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento para que o governo comece a aplicar no Brasil o chamado "Orçamento de médio prazo" - que, inicialmente, será focado em alguns subconjuntos de metas e prioridades. "Já fizemos isso e pouca gente viu", destaca o secretário. Segundo Bijos, alertas já foram disparados, mas só serão conhecidos mais à frente, com os anúncios da revisão de gastos. A proposta faz parte de uma agenda de modernização orçamentária, que inclui uma reforma na lei 4.320, que rege as finanças do setor público no País e completará 60 anos no ano que vem. Um projeto de nova lei será enviado ao Congresso em 2024.

Batizada de Orçamento por Desempenho 2.0, a reforma orçamentária procura fazer com que o aumento dos recursos para uma determinada política dialogue com os resultados previstos. Um grupo de trabalho já está debruçado sobre o assunto, segundo Bijos. "Ainda que eu não possa explicitar quais políticas (estão em revisão), posso dar meu testemunho de que o trabalho está rodando muito rápido", diz. Revisão de políticas públicas O secretário destaca que revisão é diferente de avaliação das políticas públicas, trabalho que já vem sendo feito pelo governo. "Para saltar da avaliação para a revisão, tem de adesivar o número de economia potencial, é isso que estamos fazendo agora", afirma.