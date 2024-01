Mais de sete mil pessoas foram atendidas no Mutirão Zera Dívida em Fortaleza

Mutirão Zera Dívidas do Procon Fortaleza, auxilia pessoas a obter descontos de até 99% em dívidas, no ginásio Paulo Sarasate Crédito: Samuel Setubal

Mais de sete mil moradores de Fortaleza já foram atendidas no Mutirão "Procon Zera Dívida", que começou no dia 27 de novembro e vai até 8 de dezembro, no Ginásio Paulo Sarasate. O atendimento acontece mediante agendamento prévio, realizado no portal Fortaleza Digital. Estão sendo realizados acordos de até 99% de desconto no valor principal de dívidas com bancos, contas de energia, de água, crediário, entre outros. Ao todo, são 32 empresas disponíveis para renegociação. Veja lista de empresas participantes no fim da matéria. O POVO esteve no local na manhã desta segunda-feira, 4, e identificou uma movimentação tranquila. Como os atendimentos eram agendados, não havia filas, e a espera das pessoas também era curta.

De acordo com o presidente do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), Wellington Sabóia, nesta semana a expectativa é duplicar os atendimentos da semana passada, principalmente por ser início de mês e as pessoas já terem recebido a primeira parcela do 13º salário.

"O mutirão já está bem difundido, bem divulgado, e as pessoas estão vendo que não tem aglomeração, não tem dificuldade de chegar aqui. Está uma logística muito boa e isso acaba reverberando que as pessoas possam ter mais vontade de vir resolver uma dívida", disse. No local, O POVO encontrou acordos com 99% de desconto no valor a ser pago, como é o caso da autônoma Silvânia Pinho, 52, que tinha uma dívida de mais de R$ 12 mil e saiu de lá com uma fatura de R$ 280 para pagar à vista e quitar tudo: "Foi maravilhoso, foi ótimo. Agora posso começar 2024 com o pé direito", disse. O vigilante Fernando George, de 54 anos, aliviou não só o peso da dívida, mas também poder ter energia de volta, que estava cortada há 20 dias: "Me ajudou muito porque estava muito alto. Foi de R$ 4 mil, e com o desconto de 98% ficou muito bom. Eu vou pagar em quatro vezes de R$ 100 e pouco, ficou maravilhoso", relatou.

No entanto, também tiveram pessoas que não conseguiram chegar a um acordo. A recepcionista Vânia Rodrigues, 57, não ficou feliz com a proposta de negociação do banco e não quitou a dívida. "Minha mãe começou a pagar tudo normal, sem problemas, só que quando chegou na época da Covid atrasou um ano e os juros subiram para R$ 24 mil. E aí fizeram a oferta de renegociação para pagar R$ 9mil, mas não tem condição de pagar esse valor, aí não teve acordo", justificou. O Procon informou que é possível que não haja horários disponíveis para determinadas empresas devido à alta procura, mas indicou que, nesses casos, as pessoas fiquem tentando em outros momentos, pois sempre estão sendo feitas readequações nos agendamentos, com abertura de novas vagas.